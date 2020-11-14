В России установлен новый рекорд по суточной выявлеямости COVID-19

В России установлен новый рекорд по суточной выявлеямости коронавируса.

По данным федерального оперативного штаба, в течение 13 ноября подтверждено 22 тысячи 702 новых случая.

В Москве выявили 6 тысяч 427 инфицированных, в Санкт-Петербурге – 1 тысячу 852 (это абсолютный максимум с начала пандемии), в Московской области – 786, Нижегородской области – 441, Республике Карелия – 386.

За сутки умер 391 заразившийся коронавирусом. Предыдущие 3 дня суточное число смертей от COVID-19 превышало 400.

В целом, с начала пандемии в России выявлено более 1,9 миллиона зараженных, от инфекции скончались 32 тысячи 834 человека.

В мире по состоянию на 14 ноября 2020 года выявлено 53 млн 322 тыс 762 заболевших коронавирусом (прирост за сутки составил 644 тыс 889 случаев. Зарегистрирован 1 млн 302 тыс 485 летальных случаев ( за последние сутки – 9 тысяч 907).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.11.20

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