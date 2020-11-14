В Австрии вводится полный локдаун из-за ухудшения эпидемической обстановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 198 инфицированных коронавирусом, от ковида скончались 1 тысяча 746 человек.

В первых числах ноября в Австрии ввели карантин: в период с 20:00 до 6:00 выходить из дома можно только в ближайший магазин, на работу, прогулку или в случае угрозы для жизни. Закрыты все развлекательные учреждения. Учебные заведения работают в обычном режиме, а вот офисам рекомендовано перейти на дистант.

Теперь, по словам канцлера Себастьяна Курца, в стране будет действовать такой же жесткий карантин, как и весной.



Локдаун вводится с 17 ноября и пока до 6 декабря. Если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится, тотальный карантин будет продлен.

Вена, Игорь Юров

Вена. Другие новости 14.11.20

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