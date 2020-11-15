Число инфицированных коронавирусом в России увеличивается на 1,2% в день

В России за минувшие сутки подтверждено 22 тысячи 572 случая COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Москве выявлено более 6 тысяч инфицированных, в Санкт-Петербурге – 1 тысяча 944, в Московской области – 812. При этом Подмосковье входит в число регионов с наименьшим приростом в процентном соотношении – плюс 0,8%. А самый низкий показатель прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском АО и Республике Дагестан – 0,6%.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.

За последние сутки подтверждено 352 летальных случая. Больше всего умерших в Москве – 75, Санкт-Петербурге – 41 и Ростовской области – 14.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 1 млн 925 тыс 825 случаев заражения COVID-19 ( за сутки число инфицированных выросло на 1,2% – аналогичный прирост отмечался и накануне). Выписано 1 млн 439 тыс 985, продолжают лечение 485 тыс 840 человек.

От коронавируса скончались 33 тысячи 186 человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.11.20

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