Венесуэла закупит 10 миллионов доз российской вакцины Sputnik-V

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в воскресенье, что его правительство договорилось с Россией о закупке 10 миллионов вакцин Sputnik-V. «Мы получили гарантию на более, чем 10 миллионов вакцин с поставкой в первом квартале следующего года», – заявил Николас Мадуро.

В первом же квартале 2021 года власти планируют начать вакцинацию населения. Кроме того, Венесуэла намерена производить Sputnik-V в своих лабораториях.

Напомним, что препарат Sputnik-V – первая зарегистрированная российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. Она состоит из двух компонентов, промежуток между двумя уколами составляет 21 день.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 16.11.20

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