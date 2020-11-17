Испытания вакцины «Вектора» от Covid-19 на подростках стартуют в декабре

Новосибирский научный центр «Вектор» в декабре начнет пострегистрационные исследования эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди подростков 14-17 лет. Об этом сообщил директор центра Ринат Максютов на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

По его словам, в испытаниях будут участвовать 100 добровольцев-подростков. При этом состав вакцины менять не будут.

Препарат также испытают на 150 добровольцах старше 60 лет. Соответствующее разрешение, отметил Максютов, было получено 16 ноября.

Кроме того, планируется провести многоцентровое плацебо-контролируемое исследование на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет и без верхнего ограничения по возрасту, передает ТАСС.

Ранее «Вектор» начал пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса на людях 18-60 лет.

Напомним, вакцина против Covid-19 разработки «Вектора» была зарегистрирована 13 октября. Она стала второй зарегистрированной антиковидной вакциной в России. Ранее сообщалось, что в пострегистрационных исследованиях препарата примут участие 40 тысяч человек в разных регионах России.

Первая российская вакцина от коронавируса, «ГамКовидВак» («Спутник V») разработки центра Гамалеи, была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса – препарат разработали специалисты центра имени Чумакова Российской академии наук. В тестировании препарата задействованы 300 добровольцев. Клинические исследования вакцины завершатся к декабрю.

Москва, Наталья Петрова

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