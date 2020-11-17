Прием антибиотика в первые дни заболевания коронавирусом в полтора раза чаще приводит к тяжёлой форме болезни

Коронавирус нового типа в полтора раза чаще переходит в тяжелую стадию у тех пациентов, которые в первые дни болезни принимают антибиотики. К такому выводу пришли учёные из Хуачжунского университета науки и технологий.

Проанализировав массив данных по пациентам, поступившим в больницы в состоянии средней тяжести, исследователи пришли к выводу, что тяжёлая форма заболевания чаще развивалась среди тех, кому в первые дни в стационаре давали антибиотики. Остальным больным или не давали антибиотики совсем, или давали на более поздних сроках. Кроме того, выяснилось, что пациенты из группы получавших антибиотики на ранних сроках болезни, выписывались в среднем через 18 дней. Остальные же выходили из больницы примерно через 13 дней.

Отметим, что в России во вторую волну пандемии участились как случаи самолечения, когда люди назначают себе антибиотики «профилактически» – без отсутствия симптомов или при первых признаках ОРВИ. Нередко антибиотик «профилактически» назначают и врачи в поликлинике, когда к ним обращаются пациенты с признаками респираторно-вирусного заболевания.

Между тем, экспертное медицинское сообщество напоминает: бесконтрольное употребление антибиотиков приводит к выработке резистентности, даёт большую токсическую нагрузку на организм, убивает микрофлору, делая человека более восприимчивым к вирусам. Данная группа лекарств эффективна только в отношении случаев, когда на фоне вируса в организме начинает развиваться бактериальная инфекция.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.11.20

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