ВОЗ зафиксировала рекордный недельный рост зараженных коронавирусом

За минувшую неделю в мире было зарегистрировано почти 4 млн новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения. За этот же период число смертей от последствий Covid-19 увеличилось почти на 60 тысяч.

Согласно данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было подтверждено 3 977 223 новых случаев коронавирусной инфекции и 59 699 летальных исходов. Неделей ранее общалось о 3 695 495 вновь заболевших и 54 835 жертвах.

В организации отметили, что самое большое число новых заболевших (46%) приходится на Европу, однако по сравнению с предыдущей неделей оно снизилось на 10% за счет усиления в этих странах антиковидных мер.

В Европе за последнюю неделю было зарегистрировано 1 840 085 случаев заражения и 29 043 умерших. В Северной и Южной Америке за семь дней число заболевших выросло более чем на 1,45 млн, скончались более 19 тыс. человек. В Юго-Восточной Азии заразились более 373 тыс. человек и умерли свыше 4,5 тыс. пациентов.

По данным ВОЗ на 17 ноября, за все время пандемии в мире выявлено 54 771 888 случаев Covid-19, скончались 1 324 249 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.11.20

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