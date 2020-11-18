В США одобрен тест на коронавирус в домашних условиях

В США одобрили тест на коронавирусную инфекцию, который можно применять в домашних условиях. Набор для анализа можно купить по рецепту за 50 долларов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сертифицировало тест-систему от компании Lucira Health. Стоит отметить, что несколько подобных продуктов были одобрены ранее, однако их результаты все равно отправлялись в лаборатории для последующего анализа.

Новым тестом можно пользоваться американцам старше 14 лет. Впрочем, для его покупки требуется рецепт от лечащего врача. Для того чтобы определить наличие коронавируса, нужно взять через нос мазок из носоглотки. Производитель обещает, что результат должен быть готов в течение 30 минут.

Согласно последним данным, в США выявили более 11 млн заболевших Covid-19. Страна лидирует в мире по числу заражений. Свыше 248 тысяч инфицированных американцев скончались.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 18.11.20

Рекорд. В Свердловской области – 358 случаев коронавируса за сутки. / Страховщики: доля туристов, заболевших в Турции коронавирусом, не превышает 0,2%. / Глава ВЦИОМ рассказал о пострадавших от пандемии группах населения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»