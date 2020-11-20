Мужчина четырежды проболел коронавирусом и умер

Бостонская больница сообщила о случае 45-летнего мужчины, у которого даже было три рецидива. Когда он заболел в четвертый раз, он умер.

Случай, о котором сообщил Медицинский журнал Новой Англии подтвердил предупреждения медицинских работников о том, что людям с пониженным иммунитетом следует выходить из дома только в самых неотложных случаях. Пациент, о котром идет речь в статье, страдал от так называемого антифосфолипидного синдрома (АФС), который представляет собой аутоиммунное заболевание, проявляющееся окклюзией артерий и вен.

Таким пациентам необходимо принимать антикоагулянты или небольшие дозы аспирина. У мужчины также были проблемы с так называемым диффузным альвеолярным кровоизлиянием, которое могло привести, среди прочего, к дыхательной или почечной недостаточности.

При первом заражении пациент попал в больницу, тест сразу выявил наличие коронавируса в организме. Затем последовал пятидневный курс лечения ремдесивиром, ему также увеличили дозу его обычных лекарств, чтобы предотвратить кровотечение в легких.

Его выписали из больницы на пятые сутки, но улучшение продлилось недолго. Еще трижды его снова госпитализировали, в том числе из-за болей в животе, затрудненного дыхания и общей усталости. Отрицательные тесты чередовались с положительными, лечение ремдесивиром было повторено, а при последней госпитализации врачи были вынуждены подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако вирусная нагрузка у мужчины была почти такой же высокой, как и при предыдущих инфекциях. Кроме того, у него развилась грибковая инфекция в легких. Несмотря на лечение ремдесивиром и противомикозными препаратами, пациент умер через 154 дня после первого положительного теста.

Бостон, новый День, елена Васильева

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