В Бруклине в рефрижераторах с весны лежат 650 тел не похороненных жертв пандемии

Сотни тел людей, погибших в Нью-Йорке во время пика пандемии прошлой весной, все еще хранятся в грузовиках-рефрижераторах в Бруклине. Это тела тех, чьи семьи не удалось найти, или тех, кто не мог позволить себе надлежащее захоронение, сообщают СМИ.

Всего речь идет о порядка 650 трупах. Нью-Йорк недавно увеличил свой взнос на помощь неблагополучным семьям в организации похорон до 1700 долларов с прежних 900 долларов, что, как предполагается, поможет решить вопрос о захоронении тел, которые лежат в холодильниках полгода.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в воскресенье Соединенные Штаты сообщили о 142 732 новых случаях коронавируса и 921 смертельном исходе, связанным с вирусом.

Согласно статистике, в настоящее время в США зарегистрировано не менее 12 млн 246 849 случаев Covid-19 и 256 782 летальных исхода.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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