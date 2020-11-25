Мексика сообщила о самом высоком ежедневном приросте случаев Covid-19

Во вторник в Мексике зафиксирован самый высокий ежедневный рост числа новых случаев коронавируса: за последние 24 часа было зарегистрировано 10 794 случая инфицирования, сообщило министерство здравоохранения страны.

Общее количество случаев Covid-19 в стране сейчас составляет 1 060 152 человека.

Министерство здравоохранения также сообщило о 813 новых смертельных случаях, связанных с вирусом, в результате чего общее число погибших с начала пандемии составило 102 739 человек.

Число новых случаев заражения во вторник превысило предыдущий максимум, зарегистрированный 1 августа в 9,556 случаев.

Примечание: 5 октября Мексика сообщила о 28115 новых ежедневных случаях коронавируса, но, по словам мексиканских органов здравоохранения, всплеск был вызван корректировкой методологии подсчета, которая включала представление данных с задержкой, уточняет CNN.

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 25.11.20

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