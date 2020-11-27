Спутник V будут производить в Индии

Российский суверенный фонд (РФПИ) объявил в пятницу, 27 ноября, о достижении соглашения с индийской фармацевтической группой Hetero о производстве более 100 миллионов ежегодных доз российской вакцины против коронавируса Sputnik V.

«Hetero, один из ведущих индийских производителей дженериков, согласился производить в Индии более 100 миллионов доз в год», – говорится в заявлении РФПИ Sputnik V, профинансировавшего разработку вакцины. Производство должно начаться в начале 2021 года.

Согласно заявлению, клинические испытания вакцины в фазах II и III продолжаются в Индии. «Благодаря нашему сотрудничеству с Hetero, мы сможем значительно увеличить производственные мощности и предоставить населению Индии эффективное решение в этот непростой период пандемии», – заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

РФПИ уточняет, что запросы на более, чем 1,2 миллиарда доз вакцины Sputnik V сделали уже более 50 стран. Согласно тому же источнику, помимо Индии, вакцина должна производиться, в частности, в Бразилии, Китае и Южной Корее.

Во вторник Россия заявила, что эффективность Sputnik V, разработанная исследовательским центром Гамалея, составляет 95%, что эквивалентно вакцинам, разработанным альянсом Pfizer / BioNTech и американской компанией Moderna. «Цена одной дозы Sputnik V для международного рынка будет менее 10 долларов», – анонсировал Российский суверенный фонд.

Вакцина Sputnik V в настоящее время проходит 3-ю фазу двойных слепых рандомизированных клинических испытаний – когда ни пациент, ни врач не знают, плацебо ли это, на 40 000 добровольцев.

Москва, Елена Васильева

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