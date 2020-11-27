Врачам из Уханя запретили рассказывать о начале пандемии под страхом смертной казни

Китайские власти угрожают привлечь к ответственности врачей, которые работали в Ухане в первые дни распространения коронавируса, если они публично расскажут о том, что происходило там в то время, сообщает японское агентство Киото со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что фельдшерам было дано указание не распространяться о ситуации в городе. Власти пригрозили одному из врачей Уханя, что, если он поделится своим опытом, он может получить в награду смертную казнь по обвинению в шпионаже, пишет агентство.

Также СМИ отмечает, что планы местных академических учреждений по архивированию данных о распространении и лечении инфекции также оказались под запретом. Таким образом, практически вся информация о том, как развивалась пандемия в Ухане, оказалась засекреченной.

Ухань, Елена Васильева

Ухань. Другие новости 27.11.20

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