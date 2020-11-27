Турция сообщает о самом высоком числе смертей от COVID-19 четвертый день подряд

Турция сообщила о самом большом количестве новых смертей от COVID-19 четвертый день подряд: за последние 24 часа погибло там 174 человека.

Министерство здравоохранения страны также объявило о рекордных 29 132 новых случаях инфицирования, из которых у 6876 проявились симптомы, остальные – бессимптомные. Со среды Турция начала публиковать данные о случаях заболевания, а также о «пациентах». Пациенты – это те, у кого есть положительные результаты ПЦР и проявляются симптомы.

В Турции зарегистрировано 4711 тяжелых случаев заболевания, уровень загруженности интенсивной терапии в стране в настоящее время составляет 71,3%, а уровень заболеваемости пневмонией составляет 3,4%, сообщило министерство здравоохранения.

По данным министерства, с начала пандемии в Турции от Covid-19 умерло 13 014 человек.

Стамбул, Елена Васильева

Стамбул. Другие новости 27.11.20

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