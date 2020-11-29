Установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.
Как сообщается на официальном сайте ВОЗ, это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего число заболевших в мире выросло до 61 млн 299 тысяч 371 человека.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, тогда выявили 668 953 случаев заражения.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 28.11.20
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