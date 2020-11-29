Установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.

Как сообщается на официальном сайте ВОЗ, это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего число заболевших в мире выросло до 61 млн 299 тысяч 371 человека.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, тогда выявили 668 953 случаев заражения.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 28.11.20

В Роспотребнадзоре озвучили основание для отмены масочного режима. / Онищенко о всеобщей вакцинации от Covid-19: «Это делать не нужно!». / В России второй день подряд выявили более 27 000 новых случаев Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»