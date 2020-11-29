Северная Корея усиливает противовирусные меры на границах страны

Как сообщило в воскресенье государственное центральное информационное агентство Северной Кореи, страна «увеличивает количество постов охраны» и «строит прочную стену обороны на своих границах», чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну.

В сообщении говорится, что общественность была проинструктирована немедленно принимать меры при любых небольших отклонениях, дезинфицировать продукты и удалять мусор из моря, чтобы остановить вирус, сообщает CNN.

Кроме того, в сообщении агентства также говорится, что нация «принимает решительные меры для искоренения любых антисанитарных или несоответствующих условий, которые могут позволить вирусу передаться».

Границы Северной Кореи закрылись с января 2020 года, после того, как в Китае стали говорить о массовом заражении коронавирусом. Режим утверждает, что у него нет подтвержденных случаев коронавируса, но многие эксперты настроены скептически и таким утверждениям не верят.

Согласно последнему отчету о ситуации, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в начале ноября, Северная Корея проверила более 12000 образцов на коронавирус и не получила положительных результатов.

Сеул, Елена Васильева

Сеул. Другие новости 29.11.20

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