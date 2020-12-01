Россия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах – это на 64 больше, чем днем ранее. У 21,6% новых заболевших не наблюдалось никаких симптомов Covid-19, сообщает оперативных штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. За сутки умерли 569 пациентов, что является новым антирекордом с начала пандемии. Суточная смертность превышает 500 летальных случаев уже в четвертый раз. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 2 322 056, а количество летальных исходов увеличилось до 40 464.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (+6524), Санкт-Петербурге (+3697), Московской (+1104), Нижегородской (+462) областях и Карелии (+427).

Наибольшее число смертей от коронавируса за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, где скончались 85 человек, а также в Москве – 76 жертв и в Ростовской области – 25 умерших.

За сутки в стране полностью выздоровели 24 763 человека, а за все время пандемии – 1 803 467 человек.

По информации Роспотребнадзора, за весь период выполнено более 76,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за минувшие сутки 333 тыс. Под наблюдением врачей остаются 510 тыс. 316 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.12.20

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