В России второй день подряд фиксируют рекордное число смертей от Covid-19

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 25 345 человек в 85 регионах, у 20,2% из них заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. За последние 24 часа от коронавируса умерли 589 пациентов – это максимум с начала пандемии. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 2 347 401, а число летальных исходов выросло до 41 053.

Напомним, днем ранее суточный прирост заболевших составил 26 402 человек, скончались 569 пациентов с ковидом, что стало очередным антирекордом по суточной смертности за все время пандемии.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Москве (+5191), Санкт-Петербурге (+3684), Московской (+1148), Нижегородской (+473) областях и Карелии (+451).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Ненецком автономном округе (0,2%), Республике Алтай (0,5%), а также в ХМАО и Дагестане – 0,6%. В целом по стране рост заболеваемости замедлилися до 1,1%.

Наибольшее количество летальных исходов от коронавируса за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (82), Москве (72), Подмосковье (32), а также в Ростовской области (26) и Красноярском крае (20).

За день в стране полностью выздоровели 26 882 человека, а за все время пандемии – 1 830 349 человек.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день выполнено более 77,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за минувшие сутки 444 тыс (днем ранее – 333 тыс.). Под наблюдением медиков остаются 515 тыс. 80 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.12.20

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