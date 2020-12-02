ВОЗ ужесточила правила ношения масок при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила правила по использованию защитных масок в условиях распространения коронавируса.

Из документа следует, что носить маски нужно не только в закрытых помещениях, но и в открытых пространствах при отсутствии возможности соблюдать социальную дистанцию как минимум в 1 метр.

«В районах известной или предполагаемой передачи SARS-CoV-2 ВОЗ рекомендует ношение маски в помещении (например, в магазинах, на рабочих местах, в школах) или на открытом воздухе, где невозможно поддерживать расстояние друг от друга не менее 1 метра», – говорится в рекомендациях (цитата по RNS).

Данные правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. При этом ВОЗ не рекомендует использовать маску детям до 5 лет. Для детей от 6 до 11 лет решение о ношении маски необходимо принимать исходя из эпидобстановки, умения ребенка обращаться с маской и возможности контроля со стороны взрослого, отметили в организации.

При этом в ВОЗ призвали уделить особое внимание детям с ослабленным иммунитетом, муковисцидозом, раком, а также с нарушениями развития, инвалидностью или другими особыми заболеваниями, которые могут мешать ношению маски.

Москва, Наталья Петрова

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