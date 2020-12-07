В России за сутки выявили свыше 28 000 случаев коронавируса, умерли 456 человек

В России за последние сутки выявлен 28 141 заболевший коронавирусной инфекцией в 85 регионах, у 20,6% из них заболевание протекает бессимптомно. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Темпы роста суточной заболеваемости составили 1,1% (днем ранее 1,2%), а общее число заражений в стране достигло 2 488 912 случаев. Напомним, накануне в России был установлен суточный максимум заболевших ковидом – 29 039 человек.

Больше всего инфицированных за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (+7279), Санкт-Петербурге (+3741), Подмосковье (+1315), Нижегородской области (+485) и Карелии (+473). Наименьший прирост заболевших отмечен на Чукотке – 0,5%, а также в ХМАО, Дагестане и Республике Алтай – 0,6%.

За минувший день от ковида и вызванных им осложнений в России скончались 456 человек, а за все время – 43 597 пациентов. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве (76), Санкт-Петербурге и Московской области (по 31), а также в Воронежской и Ростовской областях (по 20).

За сутки полностью выздоровели 18 850 пациентов, а с начала пандемии – 1 956 588.

По информации Роспотребнадзора, за весь период выполнено свыше 79,7 млн исследований на новый коронавирус, в том числе 448 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 539 344 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.12.20

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