Снова рост: в России выявили почти 28 000 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировано 27 927 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах – в 18,9% из них у пациентов не было клинических проявлений заболевания. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 2 569 126 случаев ковида. Суточный темп прироста заболеваемости увеличился с 1% до 1,1%. Напомним, в предыдущие два дня в России выявляли по 26 с небольшим тысяч заболевших, что стало минимальным показателем за последнюю неделю.

Лидером по количеству новых заражений по-прежнему является Москва (+6730). Кроме столицы, наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3774, рекордный показатель с начала пандемии), Подмосковье (+1351), Нижегородской области (+499) и Карелии (+433).

Минимальный прирост случаев инфицирования отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе – 0,6%.

За сутки от Covid-19 в стране скончались 562 пациента, а за все время пандемии – 45 280. Больше всего умерших в Санкт-Петербурге (79), Москве (74), Подмосковье (32), Ростовской (26) и Иркутской (20) областях.

За сутки выздоровели 25 877 пациентов с коронавирусом, а за весь период – 2 033 669. Продолжают лечение 490 177 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 81 млн тестов на коронавирус, в том числе 499 тыс. за последние сутки. Под наблюдением врачей остается 545 704 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.12.20

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