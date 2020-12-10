Вакцинация от Covid-19 стартует во всех регионах России до конца недели

Вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнется до конца этой недели, сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам заседания с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и представителей всех регионов.

На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. «До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», – говорится в сообщении.

В ходе совещания Голикова поручила регионам продолжать подготовку пунктов вакцинации и медицинского персонала. Вице-премьер при этом обратила «особое внимание на субъекты, в которых в настоящий момент развернуто не более двух пунктов».

Голикова также отметила, что властям регионов следует уделить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы она не приостанавливалась в новогодние праздники, так как вакцина двухкомпонентная.

Вакцинация от Covid-19 в России началась на прошлой неделе по поручению президента Владимира Путина. Пока привиться смогут учителя, медработники и работники закрытых социальных учреждений.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.12.20

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