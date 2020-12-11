Россия побила антирекорд по умершим пациентам с коронавирусом

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у еще у 28 585 человек в 84 регионах, у 16,1% из них не было никаких симптомов заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Единственным регионом, где не было зарегистрировано новых случаев заражения, оказалась Чукотка. За день умерли 613 пациентов с коронавирусной инфекцией – это максимум за все время пандемии.

Всего в России, по данным оперштаба, на сегодняшний день выявлено 2 597 711 случаев коронавируса, общее количество смертей пациентов с ковидом достигло 45 893.

Накануне сообщалось о 27 927 заболевших и 562 умерших.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Москве (+7215), Санкт-Петербурге (+3779), Подмосковье (+1370), Нижегородской области (+495) и Карелии (+427).

Минимальный прирост заболевших отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе и Марий Эл – 0,6%.

Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (77), Санкт-Петербурге (69), Подмосковье (29), Воронежской (28) и Ростовской (26) областях.

За сутки выписан по выздоровлению 26 171 пациент с коронавирусом, а с начала пандемии – 2 059 840. Продолжают лечение 491 978 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 81,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 543 тыс. Под наблюдением медиков остаются 548 957 человека.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в апреле-октябре в России скончались 78 247 человек с коронавирусом. Covid-19 как основная причина смерти указан у 37 566 человек. Общая смертность за десять месяцев выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В кабмине прогнозируют рост смертности в стране в ноябре-декабре.

Москва, Наталья Петрова

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