В ВОЗ оценили опасность обнаруженного в Англии нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Великобритании, более заразен, но не кажется опасным. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по глобальному реагированию на Covid-19 Дэвид Набарро.

Он призвал людей к бдительности в нынешней ситуации, отметив, что радикальной смены приоритетов в борьбе с коронавирусом в Великобритании не ожидается, сообщает Sky News.

Ранее британский врач-терапевт Дэвид Ллойд высказал мнение, что новая разновидность коронавирусной инфекции «не представляет серьезной угрозы», и вакцина «сможет справиться с ней».

Накануне министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок заявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой мутации коронавируса, которая распространяется быстрее всех ранее изученных штаммов. Подобные разновидности инфекции, по его словам, зарегистрированы также в ряде европейских стран.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 15.12.20

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