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Вторник, 15 декабря 2020, 13:55 мск

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Власти Британии заявили об обнаружении самой заразной мутации коронавируса

В Великобритании обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции, которая отличается быстрым распространением, заявил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

Вирус выявили генетики. Они отметили, что он распространяется быстрее всех ранее изученных штаммов. На юго-востоке Англии медики выявили уже около 1000 случаев заражения новым типом вируса. Ученые встревожены тем, что показатели заболеваемости растут.

По словам министра, подобные разновидности инфекции зарегистрированы также в ряде европейских государств. Власти уже проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об обнаруженном штамме.

Лондон, Иван Гридин

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