У актера Сергея Маковецкого нашли коронавирус

У народного артиста России Сергея Маковецкого выявлена коронавирусная инфекция нового типа.

Первые симптомы заражения у 62-летнего артиста появились 10 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Маковецкий сдал тест и получил положительный результат. Отмечается, что актер ушел на самоизоляцию.

В Театре имени Вахтангова, где служит Маковецкий, информацию о болезни артиста подтвердили. По словам директора театра Кирилла Крока, актер чувствует себя нормально: «Даже температуры нет» (цитата по ТАСС). Через несколько дней ему предстоит сдать повторный тест.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.12.20

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