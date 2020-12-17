Заболеваемость Covid-19 в России снова пошла в рост, за сутки умерли 587 заболевших

В России за минувшие сутки выявлено 28 214 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, у 18,6% заболевших нет никаких симптомов инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Накануне было подтверждено 26 509 случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших ковидом в стране с начала пандемии достигло 2 762 668, суточный прирост, как и днем ранее, составил 1%. Минимальная прибавка зараженных за сутки зарегистрирована в Тыве – 0,5%, а также на Алтае, в Марий Эл, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – 0,6%.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве (+6 711), Санкт-Петербурге (+3 763), Подмосковье (+1 471), Нижегородской (+496) и Архангельской (+399) областях.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 587 пациентов (днем ранее – 596), а за все время – 49 151. Наибольшее количество смертей за последние 24 часа зарегистрировано в Петербурге (79), Москве (76), Подмосковье (35).

За день в России полностью выздоровели 26 440 человек, а за весь период – 2 202 540 пациентов.

По информации Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 592 572 человека. За весь период пандемии в стране проведено свыше 84,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 497 тыс. – за последние сутки.

В мире на сегодняшний день выявлено свыше 74,2 млн случаев Covid-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (16,97 млн), Индии (9,95 млн) и Бразилии (7,04 млн). Россия занимает четвертую строчку по уровню заболеваемости.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.12.20

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