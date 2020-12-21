Суточное число выявленных больных с коронавирусом в России подбирается к 30 000

В России за истекшие сутки подтверждено 29 350 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, что на 402 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Сегодняшняя цифра – это новый максимум с начала пандемии. Единственным регионом, где нет новых заболевших, оказалась Чукотка. Последний антирекорд по суточной заболеваемости был установлен 6 декабря, когда было выявлено 29 039 случаев инфицирования.

По данным оперштаба, в 19,7% из вновь выявленных случаев заболевание протекает бессимптомно. Всего с начала пандемии в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса. Суточный темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 1%.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Москве (+7797), Санкт-Петербурге (+3752), Московской (+1523), Нижегородской (+501) и Свердловской (+396) областях.

Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе 0,3%, а также в ХМАО, ЯНАО, Тыве, Марий Эл и Кузбассе – 0,6%.

За 24 часа зафиксировано 493 летальных исхода: в Санкт-Петербурге – 77, Москве – 75, Пермском крае и Ульяновской области – по 19. Всего за время пандемии в России скончался 51 351 пациентом с коронавирусом.

За последние сутки полностью выздоровели 19 705 человек, а с начала эпидемии – 2 295 362 человека.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 629 889 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.12.20

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