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Вторник, 22 декабря 2020, 09:43 мск

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Байден публично вакцинировался от коронавируса

Фото: Reuters

Американские политики и чиновники публично ставят прививку от коронавируса, чтобы показать рядовым гражданам, что это безопасно. Прививку уже сделали избранный президент США Джо Байден и его супруга Джил.

«Я не хочу обгонять очередь, но я хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американскому народу – ее безопасно принимать», – цитируют американские СМИ слова Байдена.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в США на прошлой неделе. Эффективность препарата Pfizer и BioNTech оценивается в 95%. Кроме того, американцам доступна прививка препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%. Экстренное использование данных вакцин было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Ранее вакцину поставили вице-президенту США Майку Пенсу и его жене Карен. Также сегодня прививку сделают главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Дональд Трамп, который переболел коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 22.12.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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