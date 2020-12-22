Коронавирус в России: суточная заболеваемость опустилась ниже 29 000, смертность выросла

За минувшие сутки в России выявлено 28 776 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Это на 574 меньше, чем днем ранее, когда было подтверждено рекордное количество случаев заражения – 29 350. Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 2 906 503 человек.

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Москве (+7237), Санкт-Петербурге (+3760), Московской (+1498), Нижегородской (+503) и Свердловской (+400) областях.

Минимальные темпы роста заболеваемости наблюдаются в Ненецком автономном округе – 0,3%, Тыве – 0,4% и в Республике Алтай – 0,5%.

За минувший день скончался 561 пациент с коронавирусом (накануне – 493). Больше всего умерших в Санкт-Петербурге (82), Москве (71), Ростовской (23), Московской (22) областях и Красноярском крае (21).

Всего за время пандемии в России умерло 51 912 заболевших ковидом.

Выписали за сутки 24 158 пациентов, за все время выздоровели 2 319 520.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 633 327 человек.

Всего в мире на сегодняшний день выявлено почти 77,4 млн случаев коронавируса, скончались свыше 1,7 млн человек, выздоровели более 43,3 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Антирейтинг по количеству заболевших по-прежнему возглавляют США (18,04 млн человек). Далее идут Индия (более 10 млн) и Бразилия (7,26 млн). Россия по уровню заболеваемости остается на четвертом месте в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.12.20

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