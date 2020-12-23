Новогодние подарки могут стать переносчиками коронавируса

Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала об опасности подарков период пандемии. Дело в том, что коронавирус может долгое время сохраняться на разных поверхностях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни Covid-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до трех дней», – сказала Ненастина.

Переносчиками коронавируса может стать внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних сувениров. Также инфекция может долго жить в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем.

«Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках», – советует врач-эпидемиолог.

Для того чтобы обезопасить себя и близких, доктора рекомендуют по возможности обработать купленные подарки дезинфицирующим средством. Например, игрушки можно вынести на балкон, чтобы проветрить, а овощи и фрукты необходимо промыть проточной водой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.12.20

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