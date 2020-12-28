В России впервые за пять дней выявили меньше 28 000 больных Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 27 787 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, что почти на 500 меньше, чем днем ранее (28 284). Отметим, что впервые за пять дней суточный прирост заболевших оказался ниже 28 тыс. человек. По информации оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, у 13,5% вновь заболевших нет никаких симптомов заболевания. Ни одного нового случая заражения не зафиксировано на Чукотке. С начала пандемии в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев Covid-19.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (+6253), Санкт-Петербурге (+3748), Московской (+1606), Нижегородской (+502) и Свердловской (+404) областях.

Наименьшие суточные темпы прироста заболеваемости наблюдаются в Тыве и в Ненецком автономном округе – 0,4%, а также в Ханты-Мансийском АО, Еврейской автономной области и Республике Алтай – 0,5%. В целом по стране число заболевших за день выросло на 0,9%.

За сутки скончались 487 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 20 480 человек. Наибольшее количество смертей за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (76), Петербурге (75), Воронежской области (22).

За весь период эпидемии от последствий ковида умерли 55 265 человек, выздоровели 2 471 309 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 89,5 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе за последние сутки 416 тыс. Под наблюдением медиков остаются 660 009 человек.

Всего в мире на сегодняшний день подтверждено почти 80,8 млн случаев заболевания Covid-19, скончались 1,76 млн человек, выздоровели свыше 45,5 млн пациентов. Первую тройку в антирейтинге по количеству зараженных по-прежнему занимают США (более 19,1 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (боле 7,48 млн). Россия по уровню заболеваемости находится на четвертом месте в мире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.12.20

Коронавирусная сводка: 404 заболевших, 16 умерших. / Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 35 тысяч. / Антитела переболевших Covid-19 не защитят от повторных заражений из-за нового штамма. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»