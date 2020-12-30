Великобритания первой одобрила использование оксфордской вакцины

Великобритания первой в мире одобрила применение антиковидной вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британо-шведской компанией AstraZeneca.

Вакцина под кодовым названием AZD1222 была зарегистрирована Управлением по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), передает телеканал Sky News.

По словам министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока, выпуск оксфордской вакцины начнется 4 января, что поможет ускорить вакцинацию населения страны. «Вакцина приближает день, когда мы сможем вернуть нашу жизнь к нормальной жизни», – отметил он.

Согласно результатам клинических испытаний, вакцина AZD1222 имеет только 70% эффективности, а заявленная эффективность в 90% была достигнута только тогда, когда первая доза была вдвое меньше рекомендованной, а вторая была выше. Сообщалось, что AstraZeneca планирует провести дальнейшие глобальные испытания с половиной первой дозы.

Ранее в Британии была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer / BioNTech. Ею уже привиты более 600 тыс. британцев.

Добавим, что на фоне начавшейся вакцинации в Соединенном Королевстве во вторник был зарегистрирован рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса – инфекцию подтвердили у 53,1 тыс. человек, что почти на 10 тыс. больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии ковид выявлен у 2,3 млн британцев, 71,6 тыс. умерли. Резкий скачок заболеваемости связан с новым, более заразным штаммом коронавируса, недавно выявленным в стране.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 30.12.20

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