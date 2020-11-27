Оксфордская вакцина столкнулась с проблемами и пойдет на новое тестирование

Вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским институтом Дженнера, подвергается критике. Эксперты ставят под сомнение предварительные данные о девяноста процентной эффективности. Акции AstraZeneca, производящей его, в четверг снизились.

Согласно последним результатам, вакцина AZD1222 имеет только 70% эффективности, а заявленная эффективность в 90% была достигнута только тогда, когда первая доза была вдвое меньше рекомендованной, а вторая была выше, сообщила компания.

Напротив, более высокая доза была эффективна только на 62 процента, что давало в среднем 70 процентов успеха. «Пока это все не имеет смысла, и нам нужно дождаться дополнительных данных, прежде чем мы сможем лучше их оценить», – прокомментировал Герд Феткенхойер из Университетской клиники в Кельне.

Даже ученые из Оксфорда были удивлены этими результатами. Профессор Сара Гилберт, проводящая исследование, предположила возможную причину: «Возможно, небольшая доза, за которой следует большая, лучше для запуска иммунной системы».

«Мы уверены, что этот продукт никогда не будет одобрен в США», – сказал инвесторам аналитик SVB Leerink Джеффри Поргес. По его словам, уверенность в 90% эффективности основана на пилотных тестах, которые не соответствовали требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, потому что они не включали представителей этнических меньшинств, серьезных случаев или ранее инфицированных и пожилых людей.

По мнению других экспертов, группа людей, которые по ошибке получили более низкую дозу и оказались эффективными на 90%, слишком мала, всего лишь 300 человек в Великобритании. Кроме того, в ней не было никого старше 55 лет, что говорит о том, что более высокая эффективность в этой группе связана с более низким средним возрастом ее членов.

Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии, сомневается в результатах. «Обычно, когда вы получаете невероятно хорошие результаты в одной подгруппе, вы должны быть очень осторожны», – сказал он The Guardian.

Поэтому AstraZeneca планирует провести дальнейшие глобальные испытания с половиной первой дозы. Первоначально компания хотела расширить тесты в США, но из-за критики был выбран путь тестов по всему миру. Однако следующий раунд тестов не должен повлиять на одобрение вакцины в Великобритании и Европе. Для получения лицензии достаточно эффективности не менее 60%.

Отметим, что вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna примерно на девяносто пять процентов эффективны, но они также в несколько раз дороже, чем оксфордская. Цена на дозу вакцины от AstraZeneka должна составлять три доллара.

В следующем году AstraZeneca и ее партнеры планируют произвести три миллиарда партий. Низкая цена и возможность хранить его в холодильнике предопределяют его для менее развитых стран. А вакцину BioNTech, к примеру, необходимо хранить при температуре минус 70 градусов.

Лондон, Александра Столицына

Лондон. Другие новости 27.11.20

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