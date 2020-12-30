Ковидная волна идет на спад: в России выявили 26,5 тыс. зараженных за сутки

В России за минувшие сутки выявили 26 513 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах – это минимум с 17 декабря. Днем ранее было зарегистрировано 27 002 заболевших. Количество выявленных случаев инфицирования снижается четвертый день подряд. С начала пандемии в стране подтверждено 3 131 550 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Наибольшее число вновь заболевших выявлено в Москве (+5105), Санкт-Петербурге (+3764), Московской (+1608), Нижегородской (+503) и Свердловской (+406) областях.

Самые низкие суточные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве и в Республике Алтай – 0,2%, а также в Ненецком автономном округе – 0,3%. В целом по России число зараженных за сутки увеличилось на 0,9%.

За 24 часа скончались 599 пациентов с коронавирусом (днем ранее было зарегистрировано 562 летальных исхода), полностью выздоровели 29 235 человек. Больше всего пациентов за минувший день смертей скончалось в Санкт-Петербурге (78), Москве (72), Ростовской области (27), а также в Московской и Воронежской областях (по 25).

За весь период пандемии от последствий коронавирусной инфекции в России умерли 56 2426 человек, выздоровели 2 525 418 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 90,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки 395 тыс. Под наблюдением врачей остаются 663 398 человек.

Всего в мире выявлено почти 82 млн случаев заболевания Covid-19, скончались 1,79 млн человек, выздоровели больше 46,1 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу зараженных коронавирусом в мире остаются США (19,51 млн), далее идут Индия (10,24 млн) и Бразилия (7,56 млн). Россия находится на четвертом месте по данному показателю.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.12.20

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