Коронавирусу исполнился год

Коронавирусу официально исполнился год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 декабря 2019 года правительство Китая сообщило, что в городе Ухань растет заболеваемость неизвестной пневмонией: госпитализированы около 30 человек, 7 из них находились в критическом состоянии.

9 января 2020 года китайские эпидемиологи заявили, что возбудителем вспышки пневмонии стал новый вид коронавируса.

11 января в Китае была официально зарегистрирована первая смерть от новой инфекции.

20 января появилось сообщение о возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. И в этот же день первый случай заболевания был зафиксирован за пределами Китая – в Южной Корее.

21 января Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о первом в стране случае коронавируса.

На следующий день, 22 января, власти Китая заявили о мутации возбудителя инфекции и перспективе глобальной эпидемии. К этому времени в Ухани было выявлено 444 заболевших, 17 из них скончались.

На сегодняшний день коронавирус охватил всю планету: инфекция выявлена у 82 млн 656 тыс человек (по данным университета Хопкинса). Жертвами COVID-19 стали 1 млн 803 тыс 942 человека. Таким образом летальность вируса на сегодняшний день составляет в среднем 2,18%.

Лидируют по смертности США (более 342 тыс погибших), Бразилия (почти 194 тыс), Индия (почти 148,5 тыс), Мексика (без малого 125 тыс) и Италия (более 73,7 тыс). Россия с официальным показателем 55 тыс 95 умерших находится на 8 месте.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.20

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