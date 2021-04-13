ВОЗ требует запретить продажу диких животных на продовольственных рынках

Всемирная организация здравоохранения потребовала прекратить продажу живых диких млекопитающих на продовольственных рынках, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний. «Животные, особенно дикие, являются источником более 70% всех возникающих инфекционных заболеваний человека, многие из которых вызываются новыми вирусами. В частности, дикие млекопитающие представляют собой риск возникновения новых болезней», – говорится в заявлении ВОЗ, которое цитирует агенство ANSA.

Напомним, что одной из приоритетных версий распространения вируса Covid -19 является переход заболевания через диких животных, продававшихся на рынке в Ухане в Китае.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 13.04.21

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