Торговля дикими животными в Китае может быть причиной появления коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает новую версию происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, на этой неделе ВОЗ опубликует доклад комиссии, которая работала в Ухани над выяснением причин появления нового коронавируса. В документе будет представлена версия, что Covid-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).
Предполагается, что первоначальными носителями инфекции являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет. Британский зоолог Питер Дасзак пришел к выводу, что распространение вируса может быть связано с торговлей дикими животными.
На рынке продавали зверей, которые могли заразиться коронавирусом от летучих мышей и в дальнейшем передать его человеку. Отмечается, что данные выводы не носят окончательного характера.
Ранее стало известно, что ВОЗ собирается отказаться от версии искусственного происхождения коронавируса. В частности, эксперты не нашли доказательств того, что инфекция стала распространяться после утечки из лаборатории Уханьского института вирусологии.
Женева, Зоя Осколкова
Женева. Другие новости 22.03.21
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