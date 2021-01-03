В России за сутки выявили менее 25 000 заразившихся коронавирусом, умерли 504 пациента

За последние 24 часа в России выявили 24 150 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах – это минимум с 25 ноября, когда было подтверждено 23 675 случаев инфицирования. По данным оперштаба по мониторингу ситуации с ковидом, у 10,8% новых заболевших не было никаких симптомов болезни. С начала пандемии в стране зарегистрировано 3 236 787 случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано Москве (+3851), Санкт-Петербурге (+3738), Московской (+1539), Нижегородской (+483) и Свердловской (+404) областях.

Ни одного заболевшего Covid-19 за день не выявили на Чукотке. При этом самые низкие суточные темпы прироста числа заболевших наблюдаются в Тыве и в Ненецком автономном округе – 0,1%, а также в Еврейской автономной области – 0,4%. В целом по России количество инфицированных за сутки выросло на 0,8% – такой же показатель был днем ранее.

За минувший день скончалось 504 пациента с коронавирусом. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге (80), Москве (77), Ростовской области (25), Подмосковье и Красноярском крае (по 20), а также в Свердловской области (18). За все время пандемии от последствий ковида в России умерли 58 506 человек.

За сутки полностью выздоровели 19 847 человек, за весь период – 2 618 882 человека.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 91,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 149 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 656 166 человек.

Всего в мире подтверждено более 84,6 млн случаев заражения Covid-19, скончались свыше 1,83 млн человек, выздоровели 47,4 млн пациентов, информирует Университет Джонса Хопкинса. На первом месте в мире по числу заболевших остаются США (20,42 млн), на втором и третьем – Индия (10,32 млн) и Бразилия (7,71 млн) соответственно. Число смертей от ковида в США превысило 350 тыс. Штаты возглавляют печальный антирейтинг по этому показателю, далее идут Бразилия (195,7 тыс. летальных исходов) и Индия (149,4 тыс.).

Россия по уровню заболеваемости Covid-19 находится на четвертом месте в мире, а по уровню смертности – на восьмом месте, вслед за Францией (65 тыс. летальных исходов).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.01.21

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