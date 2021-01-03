Пик пандемии впереди: почему в России снизилось число новых случаев Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист объяснил снижение количества выявленных случаев заражения Covid-19 в последние дни меньшим тестированием во время праздаников.

«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», – цитирует Тимакова РИА «Новости».

Инфекционист прогнозирует рост заболеваемости после новогодних праздников. По его оценке, сейчас ситуация с коронавирусом стабильная, но напряженная. Улучшения ситуации в Москве стоит ждать к концу января, а в целом по России – к концу февраля, полагает специалист.

За минувшие сутки в России было подтверждено 24 150 новых случаев коронавируса – это минимум с конца ноября. Накануне был выявлен 26 301 заболевший.

За последние 24 часа было проведено только 149 тыс. лабораторных исследований на Covid-19, днем ранее – 386 тыс.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 236 787 случаев коронавируса. За весь период выздоровели 2 618 882 человека, умерли 58 506 пациентов.

Москва, Наталья Петрова

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