Заболеваемость коронавирусом в России снижается пятый день подряд

За минувшие сутки в России выявили 23 351 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Это минимальный показатель с 18 ноября, когда было подтверждено 20 985 случаев инфицирования. С 31 декабря число выявленных случаев заболевания Covid-19 ежедневно снижается. С начала пандемии, по данным оперштаба по мониторингу ситуации с ковидом, в стране зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавируса.

У 2 616 (11,2%) заразившихся не было симптомов болезни. Минимальный суточный прирост зафиксирован в Республике Алтай (+0,09%) и Костромской области (+0,1%). На Чукотке не выявили заболевших. В целом по России количество инфицированных за сутки выросло на 0,7% – показатель снизился на 0,1 п.п..

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Санкт-Петербурге (+3657), Москве (+3591), Московской (+1250), Нижегородской (+482) и Свердловской (+399) областях.

За последние 24 часа умерли 482 пациента с коронавирусом. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге (79), Москве (74), Нижегородской (17) и Свердловской (16) областях. За все время пандемии от последствий ковида в России скончались 58 988 человек.

За сутки полностью выздоровели 31 154 человека, за весь период – 2 640 036.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 91,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 149 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 652 663 человека.

Всего в мире подтверждено более 85 млн случаев заражения Covid-19, скончались свыше 1,84 млн человек, выздоровели 47,8 млн пациентов, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших остаются США (20,63 млн), на втором и третьем – Индия (10,34 млн) и Бразилия (7,73 млн) соответственно. Россия по уровню заболеваемости находится на четвертом месте в мире.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.01.21

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