Бурятия обязала сдавать тесты на Covid-19 приезжих из Москвы и еще трех городов

Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус для приезжих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», – говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве республики, в этих городах «регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции».

Требование будет действовать до 20 января 2021 года. Лабораторные исследования будут бесплатными. Тестирование будет проходить по месту пребывания прибывших граждан.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Бурятии выявлено 26 675 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 055 человек, умерли от последствий инфекции 606 человек.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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