Суточный прирост Covid-19 в России вновь опустился ниже 24 000, умерли 506 пациентов

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России вновь упал ниже отметки в 24 тысячи. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением Covid-19, за последние 24 часа в стране выявлен 23 541 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, у 11,4% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Днем ранее было зарегистрировано 24 217 случаев заражения, а 4 января оперштаб сообщил о 23 351 случае, что является минимальным показателем с конца ноября. Всего в России выявлено 3 332 142 пациента с коронавирусом в 85 регионах.

Больше всего новых пациентов по-прежнему в Москве (+4871). Далее следуют Санкт-Петербург (+3005), Подмосковье (+1228), Нижегородская (+403) и Воронежская (+394) области.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 506 человек. Самая высокая суточная смертность зарегистрирована в Москве, где умерли 76 пациентов. На втором месте антирейтинга – Санкт-Петербург (69 летальных исходов), на третьем – Московская область (23 смерти). С начала пандемии в стране умерли 60 457 пациентов с Covid-19.

За последние 24 часа полностью выздоровели 23 729 человек, за весь период – 2 709 452.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 92,6 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки 300 тысяч. Под наблюдением медиков в целом по России остаются 644 тыс. 93 человека.

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил о стабилизации эпидобстановки по коронавирусу в стране и замедлении темпов роста заболеваемости.

«Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Коэффициент распространения коронавируса в целом по стране составляет 1,0-0,9.

Охват тестированием в праздничные дни удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тыс. населения в сутки, при регламентируемом не ниже 200,0 на 100 тыс. населения, добавили в Роспотребнадзоре.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.01.21

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