Число новых случаев Covid-19 в России продолжает снижаться, количество смертей растет

В России второй день подряд суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией держится на отметке меньше 23 тыс. человек. По данным оперштаба по мониторингу ситуации с Covid-19, за минувшие сутки в стране выявлено 22 850 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, у 13,5% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Днем ранее было зарегистрировано 22 934 случаев заражения. Общее число подтвержденных диагнозов Covid-19 в России с начала пандемии достигло 3 471 2053.

Больше всего новых заболевших в Москве – 4 320, Санкт-Петербурге – 3 003, Подмосковье области – 1 189, Нижегородской (+456) и Ростовской (+389) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста заболеваемости отмечены в Тыве – 0,2%, Ямало-Ненецком АО и Еврейской автономной области – по 0,3%.

За сутки из больниц выписали 28 658 пациентов, что более чем на 5 тыс. превысило число новых случаев заражения коронавирусом, за весь период от ковида излечились 2 854 088 человек.

За минувший день скончались 566 пациентов с Covid-19 (накануне – 531), что является максимальным показателем с начала 2021 года, а за все время эпидемии зафиксировано 63 370 летальных исходов. Большинство новых смертей зарегистрировано в Петербурге (78). В столице умерли 76 пациентов, в Московской области – 26.

По информации Роспотребнадзора, за весь период вспышки проведено свыше 94,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 341 тыс. – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 616 тыс. 174 человек.

В мире на данным момент выявлено свыше 91,6 млн заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте в мире по числу зараженных остаются США (22,84 млн), на втором – Индия (10,49 млн), тройку лидеров антирейтинга замыкает Бразилия (8,19 млн). Жертвами Covid-19 стали 1,96 млн человек, выздоровели более 50,5 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.01.21

Свердловская область на седьмом месте в стране по заражению коронавирусом. / Поликлиники Екатеринбурга открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса для всех желающих. / После заявления о спаде второй волны показатели COVID-19 в Челябинской области повысились. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»