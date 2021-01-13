В США установлен новый рекорд смертности от коронавируса

В США установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса – 4 327 летальных исходов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, общее число жертв пандемии в США составило 380 485 человек. Предыдущий максимальный показатель в 4 194 смертей был зафиксирован 7 января.

За минувшие сутки в США было выявлено 215 805 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 22 827 674 человек.

Как отмечает журналист CNN Кристина Максурис, за последнюю неделю в США в среднем погибало от Covid-19 более 3 300 человек ежедневно, что более чем на 200% больше, чем в ноябре.

Накануне Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что на данный момент в США было распределено более 27,6 миллиона доз вакцины от коронавируса, а секретарь здравоохранения и социальных служб Алекс Азар объявил об изменениях в плане распределения, чтобы попытаться ускорить вакцинацию, сообщает The Guardian.

«Мы говорим штатам, что они должны открыть вакцинацию всем людям 65 лет и старше, а также всем людям в возрасте до 65 лет с сопутствующими заболеваниями, имеющими какую-либо медицинскую документацию», – заявил чиновник.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 13.01.21

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