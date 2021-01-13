У главы Минцифры России выявили коронавирус

Руководитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заразился коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, министр уже идет на поправку.

Как отметил вице-премьер на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, Максут Шадаев хотел сделать доклад по вопросу о портале госуслуг, но «в данный момент он успешно борется с ковидом, уже идет на поправку, поэтому я доложу».

В России за минувшие сутки зарегистрировали 22 850 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заразились 3 471 053 человека. За 24 часа скончались 566 пациентов с диагнозом Covid-19, за весь период – 63 370.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.01.21

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