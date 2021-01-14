После праздников снова рост: в России за сутки выявили почти 25 тыс. заразившихся Covid-19

В России за минувшие сутки подтверждено 24 763 новых случаев заражения коронавирусом в 85 региона, что на 8,4% больше, чем днем ранее, когда было выявлено 22 850 заболевших. Как сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19, у 13,8% новых заразившихся не было клинических проявлений заболевания. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 3 495 816 случаев инфицирования.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5 893), Санкт-Петербурге (+3041), Подмосковье (+1263), Нижегородской (+476) и Ростовской (+392) областях.

За сутки из больниц выписали 27 956 пациентов, за весь период выздоровели 2 882 044 человека.

В то же время за последние 24 часа скончались 570 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 566) – это максимум с начала года. Общее число летальных исходов в России достигло 63 940.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в стране проведено свыше 95 млн лабораторных исследований на Covid-19, в том числе за последние сутки 465 тыс. Под наблюдением медиков остаются 611 тыс. 704 человека.

В мире количество случаев заражения достигло почти 92,4 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса. На первом месте в мире по числу заболевших находятся США (23,07 млн), далее идут Индия (10,51 млн) и Бразилия (8,25 млн). От коронавируса скончались почти 1,98 млн человек, выздоровели более 50,7 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.01.21

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