В Германии и Норвегии умерли 33 привившихся вакциной Pfizer

В Германии обнародовали исследование о безопасности немецко-американской вакцины Biontech/Pfizer. Оказалось, что по итогам первых недель прививочной кампании, в Германии умерли 10 человек. Ранее руководитель наркологического института Пауля Эрлиха в Берлине Клаус Чичутек заявил что вакцина обладает «хорошей переносимостью». Впрочем, он указал и на серьезные побочные эффекты у некоторых граждан, передаёт Spiegel online.

В воскресенью, 10 января, в Германии вакцинировали более 600 тыс. человек. «Оба активных ингредиента, одобренных в ЕС, обладают хорошей безопасностью, переносимостью и отличной эффективностью», – рапортовал Чичутек. Но при этом 10 человек уже скончались.

Эксперт в области клинической фармакологии Бриджит Келлер-Станиславски рассказал, что все умершие были тяжело больны. «Мы предполагаем, что пациенты умерли от основного заболевания», – сказал он. Также известно, что в Норвегии после вакцинирования скончались 23 человека. Они также получили препарат, произведенный компанией Pfizer. Отмечается, что они были немолоды и страдали хроническими заболеваниями.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 15.01.21

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