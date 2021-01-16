В России число жертв коронавируса превысило 65 тысяч, за сутки умерли 590 заболевших

В России за последние сутки выявили 24 092 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, что на 623 меньше, чем днем ранее. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с Covid-19, у 12,9% новых заболевших инфекция протекает бессимптомно. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 3 544 623.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москва (+4674), Санкт-Петербурге (+3253), Подмосковье (+1406), Нижегородской (+485) и Свердловской (+397) областях.

Наименьшие темпы суточного прироста зараженных наблюдаются в Туве – 0,2%, Ямало-Ненецком АО и Еврейской автономной области – 0,3%.

От последствий коронавирусной инфекции за минувший день скончались 590 пациентов, что является максимальным показателем с начала года (накануне – 555). За все время пандемии умерли 65 085 пациентов.

Самая большая суточная смертность зафиксирована в Москве, где за последние 24 часа скончались 79 пациентов, в Петербурге 67 летальных исходов, в Подмосковье – 32.

За сутки полностью выздоровели 27 311 человек, за весь период эпидемии – 2 936 991.

По информации Роспотребнадзора, с начала вспышки проведено свыше 96,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 583 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 613 тыс. 592 человека.

В мире число случаев заражения Covid-19 достигло 93,8 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В первую тройку по количеству заболевших по-прежнему входят США (23,53 млн), Индия (10,54 млн) и Бразилия (8,39 млн). Россия по этому показателю находится на четвертом месте. Число жертв коронавируса сегодня превысило 2 млн человек, выздоровели 51,5 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.01.21

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