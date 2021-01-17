Коронавирус в России нашли у еще 23,5 тыс. человек, умерли почти 500 заболевших

В России за минувшие сутки выявили 23 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в 12,1% из них у заболевших не было никаких симптомов. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Днем ранее было зарегистрировано 24 092 инфицированных. Всего в стране зафиксировано 3 568 209 случаев коронавируса.

По суточному приросту заболевших лидируют Москва (+4012), Санкт-Петербург (+3316), Московская (+1426), Нижегородская (+484) и Свердловская (+395) области.

Меньше всего темпы прироста зараженных за сутки в Туве и на Чукотке – 0,2%, а также в Еврейской автономной области и в Ямало-Ненецком АО – 0,3%.

От осложнений Covid-19 за cутки скончался 481 пациент (накануне -590). С начала пандемии в России умерли 65 566 человек с коронавирусом. Больше всего новых смертей зарегистрировано в Москве (68), Петербурге (59), Подмосковье (27), а также в Воронежской области и в Красноярском крае – по 20 летальных исходов.

За последние 24 часа выздоровели 23 440 человек, за весь период – 2 960 431.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии выполнено свыше 96,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 478 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 614 тыс. 180 человек.

В мире количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 94,5 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу зараженных остаются США (23,75 млн), далее следуют Индия (10,55 млн) и Бразилия (8,45 млн). Количество смертей от Covid-19 достигло 2,02 млн. Излечились от инфекции 51,8 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.01.21

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